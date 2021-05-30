Большая благотворительная акция УПЦ: 200 детей из разных уголков Украины прибыли в Лавру на гала-концерт

В Киево-Печерской лавре, на территории Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, состоялись праздничные мероприятия Украинской Православной Церкви ко Дню защиты детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, на финальный гала-концерт фестиваля-конкурса «Пасхальные звоночки» прибыли более 200 детей со всех уголков Украины.

Воспитанники воскресных школ участвовали в конкурсе в трех номинациях: театральное, хоровое и художественное искусство.

Зрителями гала-концерта стали дети, лишенные родительской заботы, с ограниченными физическими возможностями, дети из малообеспеченных семей и дети участников ООС.

Также состоялось награждение священников УПЦ, которые несут послушание социального служения.

«Дети со всей Украины присылали на конкурс видео своих выступлений. Участвовали более 200 коллективов: это театральные и хоровые выступления. Также в рамках фестиваля проходил конкурс рисунка. Сегодня состоялся гала-концерт фестиваля. Выступления хоровых коллективов и три театральных выступления, посвященные Воскресению Христову», - рассказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

На сцене фестиваля финалисты конкурса исполнили для зрителей хоровые произведения, прославляющие Воскресение Христово.

«Есть много способов прославления нашего Господа, но именно пение дает нам возможность сделать это так, как делают сами ангелы. В Святом Письме сказано: пойте Богу вашему. И, действительно, мы знаем, что ангелы прославляют Господа именно пением. В эти пасхальные дни мы радуемся Воскресению Христовому и показываем всему нашему государству, что церковная Украина имеет таланты. Дети, которые приняли участие в этом фестивале, они наше будущее: церковное и государственное будущее. И каждый из них не просто участник, а свидетель роста церковной жизни Украины. Этот фестиваль показывает, что у нас есть не просто таланты, а церковные таланты. Наш народ очень талантлив, а церковное пение - визитная карточка Украины», - отметил ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев).

«Мы хотели, чтобы дети из воскресных школ приехали в Киев, увидели святыни Киева, а главное - могли пообщаться друг с другом. Здесь дети из Волыни, Одессы, запада Украины. Сегодня они имеют возможность общаться в Лавре и показать свои таланты», - добавил ректор КДАиС.

Как отметил ректор Национальной академии культуры и искусств Василий Чернец, участники фестиваля уже в недалеком будущем имеют шанс стать студентами одного из лучших вузов Украины, который находится на территории Киево-Печерской лавры.

«Накануне Международного дня защиты детей мы принимаем 200 прекрасных талантливых детей. Я надеюсь, что эти дети - участники финала фестиваля, в будущем, будут нашими студентами. Мы с радостью примем их в нашей академии. У нас одна из лучших академий искусств в Европе. По рейтингу ЮНЕСКО мы занимаем одно из первых мест среди вузов искусств Украины. Мы хотим, чтобы украинские талантливые дети учились в нашей академии», - сказал Василий Чернец.

Также ректор академии обратился со сцены и к самим детям.

«Любите Бога, любите Украину, делайте добро! Один из классиков сказал: красота спасет мир. Хорошие слова, но я думаю, что добро спасет мир. Добро. Ведь Бог есть олицетворение добра. Делайте добро друг другу и пусть вам помогает Бог», - пожелал Василий Чернец.