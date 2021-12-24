УПЦ собирает средства на подарки для детей-сирот из интернатов на Востоке Украины

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Социального отдела, Украинская Православная Церковь приглашает верующих принять участие в традиционной благотворительной акции «Рождественский подарочек».

«Присоединяйтесь к акции добра и милосердия! Попробуем подарить детям незабываемый праздник, собрав сладкие подарки для малышей, которые так ожидают желанные поздравления от взрослых», – говорится в сообщении Синодального отдела УПЦ.

Сбор средств для приобретения подарков продлится до 6 января.

Пожертвования можно перечислить по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная акция ко дню святого Николая - 1,5 тыс подарков переданы в детские дома в разных уголках Украины