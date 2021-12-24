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Митрополит УПЦ считает, что уход патриарха Варфоломея особо не изменит ситуацию в Украине

24.12.2021 / 14:25
Митрополит УПЦ считает, что уход патриарха Варфоломея особо не изменит ситуацию в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Если проблема с человеческой точки зрения кажется неразрешимой, то, как видим из истории, даже после попущенных Господом глобальных катаклизмов Церковь возрождается в очищенном виде

С уходом главы Фанара ситуация может немного измениться в лучшую сторону, но говорить об уврачевании раскола в украинском и мировом Православии не приходится.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в премьерном выпуске программы «Слово Иерарха» на телеканале UkrLive.

«Некоторые говорят: вот не станет патриарха Варфоломея, уйдут персоналии этих событий из жизни, и все может вернуться на круги своя. Нет, Варфоломей просто воплотил в жизнь то, о чем говорят и как думают представители Константинополя на протяжении последнего столетия», – сказал митрополит Феодосий.

Архиерей считает, что с уходом главы Фанара ситуация может немного измениться в лучшую сторону, но говорить об уврачеваннии раскола в украинском и мировом Православии не приходится.

«Эта позиция (первенства Константинопольского патриархата, – Ред.) настолько укоренилась в их Церкви и в части иерархии греческих Церквей, что просто смена персоналий не уврачует раскол. Да, возможно, будут находиться какие-то компромиссные модели, которые будут немножко сглаживать какие-то острые углы. Но самая суть раскола останется, и уврачевать его так просто не получится», – сказал иерарх УПЦ.

Митрополит Феодосий считает, что, если проблема с человеческой точки зрения кажется неразрешимой, то, как видим из истории, даже после попущенных Господом глобальных катаклизмов Церковь возрождается в очищенном виде. «Так и сейчас, возможно, после испытаний расколом, Господь воссоединит отпавшую часть греческих иерархов с отстаивающим истину мировым Православием», – подытожил он.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Варфоломей, митрополит Феодосий
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