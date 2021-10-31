Митрополит УПЦ рассказал, что объединяет православных верующих

Прежде всего верующих объединяет готовность сораспяться Христу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом рассказал митрополит Запорожский Лука (Коваленко).

«Хочется быть со Христом. Но готовы ли пройти Его путь до конца? Готовы ли распяться вместе с Ним? Сораспяться Христу — значит стремиться всегда исполнять волю и заповеди Его. Всегда быть готовыми преодолеть все испытания и тяготы, связанные с этим. Нас привлекает красота храмов, богослужения и обряды. Но меняет ли это прежний образ жизни? Готовы ли, подобно апостолу Павлу, который осознал, что воля Божья открылась ему во Христе, отказаться от того, к чему привыкли, от того, что прежде нам нравилось?», — сказал архиерей.

Он напомнил, что апостол Павел переменил свои убеждения, которые делали его гонителем Христа. «Если кто–то думает, что это было легко сделать, сильно ошибается. Отказаться от того, к чему привык и что составляют твою сущность, совсем непросто. Он прекрасно понимал, что своим отказом от прежнего образа жизни он вызовет гнев и недовольство тех, кого он прежде любил, и которые любили его. Но он, поверив в Христа, все свои упования возложил на Него. Он сораспялся Христу. С тех пор Христос не изменился. Он вчера и сегодня и вовеки всё Тот же. Меняется лишь человек и его окружение», - отметил владыка.

Митрополит Лука считает, человеку по–прежнему как и сто, как и тысячу лет назад страшно сораспяться Христу.

«Ему легче наслаждаться жизнью, делать то, что нравится, грешить, а потом каяться, но не быть похожим на Христа. Ему легче оставаться эгоистом, чем спешить на помощь к ближнему. Легче называться себя православным, но, по сути, оставаться язычником. Идолы заменяют ему Христа. Успех, карьера, здоровье, достаток. Но это вовсе не означает, что всё это не нужно», - продолжил он.

Только следовать нужно не за идолами, а за Христом, подчеркнул владыка. «Христос должен быть основой жизни. Как бы нам ни было тяжело, какие бы трудности ни выпали на долю, если жить по заповедям Божьим, то уже Христос будет жить в нас», - считает иерарх УПЦ.

В заключение архиерей пожелал изучать многовековой опыт Церкви, который помогает найти ответы на многие сложные вопросы, в том числе и те, которые ставит сегодня жизнь.

«При желании человеку с помощью Божьей всё по плечу. А для этого очень важно, чтобы не только наслаждались внешней красотой веры, но и постигали её внутреннюю суть. Чтобы спешили наполнить веру конкретными делами. Чтобы спешили друг к другу на помощь. Особенно сейчас, когда вокруг столько горя, связанного с пандемией коронавируса. Будем следовать за Христом и исполнять Его заповеди. Не забывая о том, что Господь велит нам заботиться не только о спасении души, но и о телесном здоровье», - заключил Запорожский митрополит Лука.