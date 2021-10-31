В УПЦ вышла передача о первом церковном иконописце

На телеканале «Глас» вышел новый выпуск программы Украинской Православной Церкви «Православный вестник».

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал телепрограммы.

В выпуске рассказывается: кто стал первым церковным иконописцем – рассказ об апостоле и евангелисте Луке; каждый день – на служение Богу и ближнему – подробности о прошедшей неделе в жизни украинских верующих; святой, не боявшийся самого Сталина – невероятная и правдивая история преподобного Антония (Абашидзе) и другое.

«Православный вестник» - еженедельная религиозная информационная программа, которая рассказывает о праздниках и святынях православия, христианских добродетелях и рассматривает различные проблемы настоящего с религиозной точки зрения.