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В УПЦ вышла передача о первом церковном иконописце

31.10.2021 / 20:55
В УПЦ вышла передача о первом церковном иконописце
Источник: Центр информации УПЦ
«Православный вестник» - еженедельная религиозная информационная программа, которая рассказывает о праздниках и святынях православия, христианских добродетелях и рассматривает различные проблемы настоящего с религиозной точки зрения

На телеканале «Глас» вышел новый выпуск программы Украинской Православной Церкви «Православный вестник».

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал телепрограммы.

В выпуске рассказывается: кто стал первым церковным иконописцем – рассказ об апостоле и евангелисте Луке; каждый день – на служение Богу и ближнему – подробности о прошедшей неделе в жизни украинских верующих; святой, не боявшийся самого Сталина – невероятная и правдивая история преподобного Антония (Абашидзе) и другое.

«Православный вестник» - еженедельная религиозная информационная программа, которая рассказывает о праздниках и святынях православия, христианских добродетелях и рассматривает различные проблемы настоящего с религиозной точки зрения.

Источник: Inpress.ua
упц, телепрограмма
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