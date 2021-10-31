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В Черниговской области освятили новый храм УПЦ

31.10.2021 / 21:20
В Черниговской области освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Климент поздравил прихожан с освящением храма и призвал на всех Божье благословение

На Черниговщине в селе Махновка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Святой Троицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, чин освящения совершил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

За богослужением молились об избавлении от эпидемии коронавируса и о врачах, ведущих борьбу с болезнью.

Митрополит Климент поздравил прихожан с освящением храма и призвал на всех Божье благословение.

Как сообщалось, на Днепропетровщине в Каменском митрополит Владимир освятил новый храм-часовню УПЦ в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии при хосписе паллиативной помощи, а на Волыни в селе Угринов новый храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» освятил епископ Камень-Каширский Афанасий.

Источник: Inpress.ua
черниговская область, УПЦ, новый храм
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