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На Сумщине освятили новый храм УПЦ

01.11.2021 / 11:10
На Сумщине освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг храма, после чего митрополит Евлогий наградил благотворителей и строителей храма

На Сумщине в селе Косовщина освятили новый храм Украинской Православной Церкви в преподобного Лаврентия Черниговского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, чин освящения совершил митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг храма, после чего митрополит Евлогий наградил благотворителей и строителей храма.

Как сообщалось, на Черниговщине в селе Махновка митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь Святой Троицы.

Источник: Inpress.ua
упц, новый храм, сумская епархия
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