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На Ровенщине верующие УПЦ отметили 30-летие возрождения Межиричского монастыря

01.11.2021 / 11:30
В 1991 году Свято-Троицкий храм возродился как монастырь, а 16 августа 1991 года здесь приняли постриг первые насельники монастыря

На Ровенщине верующие Украинской Православной Церкви отметили 30-летний юбилей восстановления монашеской жизни Межиричского Свято-Троицкого мужского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, праздничное богослужение возглавил епископ Дубенский Пимен.

За богослужением молились сотни верующих Украинской Православной Церкви.

*** Монастырь в селе Межирич считается одним из красивейших православных монастырей в Украине. Храм и крепость является памятником архитектуры ХV-XVIII веков. В храме монастыря хранится чудотворный образ Божией Матери «Жизнеподательница», к которому тысячи верующих со всей Украины и из-за рубежа приезжают поклониться.

В 1991 году Свято-Троицкий храм возродился как монастырь, а 16 августа 1991 года здесь приняли постриг первые насельники монастыря.

Под руководством намесника обители архимандрита Феодора (Мельничука) происходило развитие и реставрация монастыря, заселение келейного корпуса, открытие духовно-пастырского училища.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ровенская епархия
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