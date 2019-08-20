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На Ровенщине сторонники ПЦУ и радикалы пытались захватить храм УПЦ

20.08.2019 / 14:12
На Ровенщине сторонники ПЦУ и радикалы пытались захватить храм УПЦ
Захват храма с.Рясники Источник: Центр информации УПЦ
По данным очевидцев, церковное противостояние у храма было жестким и длительным

На Ровенщине в селе Рясники сторонники ПЦУ при поддержке местных радикалов попытались захватить храм в честь Покрова Божией Матери Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Ровенской епархии в Фейсбук, активисты ПЦУ заявили, что хотят провести богослужение в храме, ссылаясь на распоряжение исполняющего обязанности председателя Ровенской ОГА Игоря Тимошенко.

«Религиозная община УПЦ села Рясники убеждена, что очередной виток церковного противостояния в селе спровоцировала власть. Как отмечают в Ровенской епархии УПЦ, Игорь Тимошенко издал два распоряжения: от 9 июля 2019 года, в котором обязывает Гощанскую РГА составить график поочередных богослужений в церкви, и от 9 августа, в котором утверждается этот график.» При этом мнений верующих УПЦ не спрашивали и во внимание не принимали. В настоящее время епархия готовится данное распоряжение обжаловать в судебном порядке.

По данным очевидцев, церковное противостояние у храма было жестким и длительным.

Полиция соблюдала нейтралитет, но вмешалась после попытки радикалов из «Братства единомышленников» силой захватить церковь.

"У религиозной общины УПЦ села Рясники, которая намного многочисленнее общины ПЦУ, есть все необходимые документы, подтверждающие, что единственными законными владельцами храма являются именно верующие УПЦ. Наша община ответственна за все церковное имущество и является ее владельцем. Поэтому все претензии и притязания любой другой общины не имеют под собой законных оснований», – отметил руководитель отдела по вопросам межконфессионального урегулирования при Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, захват храма, ровенская епархия
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