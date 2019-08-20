Глава "Слуги народа": зарплата нардепа в 50 тысяч – недостаточная

Об этом в интервью "Новому времени" заявил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

"Если честно, то нет (не справедливая зарплата– ред.), она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная", - сказал он.

"Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", -отметил Разумков.

В то же время Разумков отказался говорить, какую зарплату считает адекватной, отметив, что "здесь нужна экспертная дискуссия".

На уточняющий вопрос, какой должна быть зарплата у бывшего безработного молодого парня из Запорожья (от "Слуги народа" избирались ряд безработных – ред.), чтобы он не брал взяток в Раде, Разумков посоветовал спросить у самого "парня из Запорожья".

По мнению председателя партии, за 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно.

Он также добавил, что ему хватит будущей зарплаты спикера, которая составляет около 50 тысяч гривен, потому что он сформировал себе "материальную подушку благодаря бизнесу".

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