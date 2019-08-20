Войти | Зарегистрироваться
15:29

вторник,
20 августа
Онлайн
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Глава Госкино подал в отставку

20.08.2019 / 14:54
Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

"Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена. (…) Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - сказал Ильенко в видеообращении, размещенном в соцсетях.

Он отметил, что не желает превращать борьбу за кресло "в триллер с элементами сложного постановочного экшена".

"Это были фантастические, драматические, сложные и интересные пять лет борьбы и побед", - сказал Ильенко и поблагодарил коллектив Госкино, друзей и родных за работу и поддержку.

Кроме того, он пожелал своему преемнику мудрости, сохранения достижений Госкино и продолжения процесса.

"Я в ближайшее время планирую отдохнуть, у меня уже давно не было полноценного, нормального человеческого отпуска. И надолго не прощаемся, потому что всю свою дальнейшую деловую, творческую и общественно-политическую деятельность я связываю, как всегда, исключительно с украинским национальным кинематографом!" - подытожил Ильенко.

Филипп Ильенко был назначен главой Госкино Украины в августе 2014 года, до этого занимал должность главы общественного совета при Госкино.

Ильенко - украинский продюсер. Старший сын актрисы Людмилы Ефименко и кинорежиссера Юрия Ильенко. Его младший брат Андрей Ильенко - депутат Верховной Рады 7-го и 8-го созыва.

Источник 

отставка, Госкино, Ильенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.