Сарган: в кабинете заместителя Луценко нашли "прослушку"

Об этом свидетельствует пост пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган в Facebook.

"В служебном кабинете заместителя генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель – Анжела Стрижевская – является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Артему Сытнику", - написала она.

По словам Сарган прослушку нашли 17 августа. На место сразу вызвали следственно-оперативную группа СБУ, которая зафиксировала этот факт и открыла уголовное производство.

Сарган отметила, что для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генпрокурора. Но в ГПУ прослушивание Стрижевской не санкционировали.

Сарган добавила, что 20 августа в 9:00 в Сарненском суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, составленного на директора НАБУ Артема Сытника из-за отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

Согласно официальному сообщению НАБУ о задержании заместителя министра МинТОТ Юрия Грымчака, Грымчак заявлял, что якобы за взятки мог обратиться к заместителю генпрокурора, чтобы "последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда" для принятия необходимого судебного решения.

В сообщении не указана фамилия заместителя генпрокурора, но, по данным УП, речь идет именно о Стрижевской.

Напомним, админпротоколы касаются отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, и директор НАБУ не указал сумму в декларации.

12 июля ГПУ сообщила, что полицейский зачитал Сытнику админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой, поскольку последний "спрятался" в командировку в Харьков и в очередной раз не явился на вызов в полицию.

У Луценко отметили, что теперь все необходимые действия завершены и дело против главы НАБУ пошло в суд.

Сытник назвал врученный ему админпротокол необоснованным и сомневается в беспристрастности судьи, который рассматривает это дело.

14 августа детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.

По данным НАБУ, в целом они требовали от представителя юрлица 1,1 млн долларов за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Жена Грымчака сообщила, что второй задержанный – ее родной брат.

Позже стало известно, что задержание Грымчака проходило в рамках расследования дела о нападении наТатьяну Черновол, произошедшего в декабре 2013 года.

По данным НАБУ, Грымчак и Овдиенко требовали взятки от нескольких фирм за различные "услуги".

Сам Грымчак отрицает, что брал взятки, и рассказал в суде, как ему предлагали значительно большие суммы.

16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на 2 месяца подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако ошибся с его именем.

Суд назначил арестованному Грымчаку залог в размере 6 млн грн, однако супруга Грымчака заявила, что не будет вносить залог за мужа из-за отсутствия денег.

17 августа Деснянский суд Чернигова вынес решение об исправлении ошибки в постановлении о мере пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя председателя МинТОТ Юрия Грымчака. Там была приписка, что этот документ еще не вступил в силу, поэтому адвокат Грымчака настаивала, что его не должны арестовывать. Но Грымчака все же поместили в СИЗО.

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