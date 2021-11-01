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Епископ УПЦ дал оценку комментарию патриарха Варфоломея об исключении его имени из диптихов

01.11.2021 / 11:50
Епископ УПЦ дал оценку комментарию патриарха Варфоломея об исключении его имени из диптихов
Источник: Центр информации УПЦ
Подобные слова о евхаристическом единстве не может позволить себе говорить любой христианин, ведь они являются кощунством

Слова Константинопольского патриарха, что ему «плевать» на исключение его имени из диптихов Русской Православной Церкви свидетельствуют об истинном отношении Варфоломея к расколу в мировом Православии и церковным канонам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«То, что эти слова позволил себе произнести ныне действующий Предстоятель Великой Константинопольской Церкви недвусмысленно указывает, что вся ситуация вокруг образования ПЦУ ничем другим, кроме личных амбиций продиктована не была. Патриарх Варфоломей даровал Томос, основываясь не на канонах Церкви, а именно на той фразе, которую употребил – «мне плевать». Потому что не может быть «мне плевать» человеку, который заботится о единстве Церкви, исполняя слова Христа «да будут все едино». Не может «наплевательски» относиться к позиции другой Поместной Церкви, к слову, самой многочисленной, патриарх, претендующий на главенство в Церкви, о чем он сам неоднократно заявлял», - отметил епископ Виктор.

Владыка обратил внимание, что подобные слова о евхаристическом единстве не может позволить себе говорить любой христианин, ведь они являются кощунством.

«Другими словами, если спросить патриарха Варфоломея о том, как он относится к тому, что Тело Христово страдает из-за разделения, возникшего по его вине, то что он скажет? Страшно даже подумать, но почему-то кажется, что скажет то, что уже сказал - «мне плевать». А нам - «не плевать». Потому что, «страдает ли один член - страдают с ним все члены» (1 Кор. 12, 26). И как бы патриарх Варфоломей не пытался показать свое отношение к большей половине православного мира, мы видим только одно - страдающего и заблудшего человека, который своими словами и действиями все больше и больше отдаляется от Христа», - подчеркнул архиерей.

Епископ Виктор отметил, что миллионам верующих православных христиан во всем мире «далеко «не плевать» на Богом заповеданное единство», поэтому «мы будем продолжать молиться, дабы все были едины во Христе Иисусе, молиться «о всех и за вся», и о вразумлении патриарха Варфоломея в том числе».

 

Источник: Inpress.ua
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