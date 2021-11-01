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Патриарх Кирилл рассказал о ежедневном «экзамене» для каждого православного

01.11.2021 / 12:20
Патриарх Кирилл рассказал о ежедневном «экзамене» для каждого православного
Источник: Центр информации УПЦ
Молитва, воздержание и ежедневная проверка своей жизненной позиции поможет принести духовный плод

Каждый день православному человеку необходим духовный самоанализ как «экзамен» перед совестью и Богом.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, объясняя Евангельскую притчу о сеятеле.

«Нужно воспитать навык духовного самоанализа и каждый вечер, подводя некий итог пройденного за день пути, спрашивать себя, какой же почвой я был сегодня, - то эти вопросы могут радикально изменить нашу жизнь.  Они заставят нас думать о самом главном. Не вспоминать пустое, что было в течение дня, не простираться такими несодержательными мыслями к дню грядущему, а, ответив себе на вопрос о том, какой же почвой я был, сказать: Господи, помоги мне быть почвой плодоносной! Не хватает у меня сил, терзают меня и страсти, да и жизненные обстоятельства, в круговерти постоянной, забот много о семье, о детях, о внуках, а если таковых и нет, то как много других забот, связанных с нашей работой, с ведением домашнего хозяйства и с прочими и прочими задачами, которые мы сами перед собой ставим, или которые перед нами жизнь ставит, и на решение которых уходят все наши силы, весь наш духовный потенциал, не оставляя пространства для того, чтобы позаботиться о своей душе!», - подчеркнул Патриарх.

Он рассказал, что молитва, воздержание и ежедневная проверка своей жизненной позиции поможет принести духовный плод.

«Если мы научимся держать перед Богом, перед совестью, перед самим собой ежедневный экзамен, то у нас появится реальная возможность удобрить почву нашей души и сделать ее пригодной для восприятия слова Божиего. Такого восприятия, которое влечет за собой реальное изменение жизни к лучшему через приближение души нашей к Творцу и Спасителю. И да поможет нам Господь идти по пути удобрения нашей духовной почвы, то есть преобразования наших душевных сил, дабы они были способны воспринимать благую и спасительную весть, которая реально открывает перед нами двери вечности», - подытожил Патриарх.

 

 

Источник: Inpress.ua
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