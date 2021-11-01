Митрополит Антоний объяснил, как понять, кому можно доверять

Всегда стоит держать в уме молитву и мысль о спасении души – и только ими соизмерять все реальные или надуманные проблемы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Настало время, когда поток информации, получаемый человеком, стал столь обильным и противоречивым, что возникает закономерный вопрос – кому верить? Ведь, даже официальные структуры в разных сферах порой выдают информацию, отрицающую все то, что преподносилось этими же структурами ранее. Неудивительно, что люди теряются в этом бесконечном водовороте меняющихся трендов, политических лозунгов, рекламных слоганов и пропагандистских манипуляций», — сказал митрополит Антоний.

Далее владыка объяснил, кому же в данной ситуации можно доверять.

«Думаю, для христиан вопрос стоит рассматривать немного в иной плоскости. Ведь из Священного Писания знаем, что доверять кому бы то ни было в грешной земной жизни – занятие вообще неблагодарное: «Всяк человек ложь» – говорит Псалмопевец (Пс. 115:2) . И он же напоминает: «Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения» (Пс. 145:3)», - отметил архиерей.

Христианину следует с осторожностью относиться к любой информации, как бы активно ее не разносили мировые СМИ, считает митрополит Антоний.

В тоже время он добавил, что гораздо важнее вопрос, не насколько можем доверять полученной информации, а насколько она вообще важна для спасения наших душ.

«Очень часто втягивают в различные противостояния. Заставляют принять ту или иную сторону в жестоких конфликтах, которые, если вдуматься, нам совершенно не нужны. Второстепенные и третьестепенные вещи преподносятся, как нечто важнейшее. Но если посмотреть на все это сквозь призму здравого смысла, с точки зрения вечной жизни, станет понятно, что все это суета, не стоящая затраченных сил и нервов», - продолжил владыка.

Управделами УПЦ считает, что как только почувствуем, что от полученной информации начинаем полыхать гневом, сразу же стоит одернуть себя и спросить: а насколько это важно для спасения моей души? «И вдруг окажется, что все то, что только что казалось несомненно важным, станет чем-то нелепым, недостойным, вторичным, а то и безумным», - добавил он.

«Всегда стоит держать в уме молитву и мысль о спасении души – и только ими соизмерять все реальные или надуманные проблемы, которые скармливают нам СМИ и соцсети. Только тогда сможем сдержаннее и разумнее подходить к восприятию любой информации. И тогда вопрос, кому можно, а кому нельзя верить – решится сам собой», - заключил митрополит Антоний.