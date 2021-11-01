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Священник УПЦ объяснил, почему важно молиться за умерших

01.11.2021 / 14:35
Священник УПЦ объяснил, почему важно молиться за умерших
Источник: Центр информации УПЦ
Священное Писание указывает, что Бог - это не Бог мертвых, а Бог живых и мы нуждаемся в молитве друг за друга во время жизни

Молитва за умерших - это продолжение молитвы за человека после его смерти.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Апостол Павел говорил, что человеку следует однажды умереть, а затем его ждет Стоашный суд. Этими словами апостол опровергает учение о реинкарнации или переселении душ и говорит о личном пребывании человека в ответе перед Богом», - отметил отец Сергий.

Как отмечает священник, текст Священного Писания указывает на то, что покаяние и возможность сказать «прости» существует у человека только пока он жив, если человек покидает эту жизнь, то он не может себя исповедовать перед Богом.

«Молитва за упокоившихся является не только данью нашей любви к ним, но и действительно живой и требовательной потребностью просить у Бога, чтобы Господь умилостивился над душой умершего человека», - сказал настоятель храма.

Как отметил протоиерей Сергий Ющик, молитва за умерших - это продолжение дальнейшей молитвы за человека.

«Священное Писание указывает, что Бог - это не Бог мертвых, а Бог живых и мы нуждаемся в молитве друг за друга во время жизни. Также нуждаемся в молитве друг за друга после смерти кого-то близких, потому что они сами за себя уже молиться не могут», - заключил священник.

Источник: Inpress.ua
молитва, УПЦ, умершие
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