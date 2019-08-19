На Ровенщине всех желающих приглашают принять участие в велопаломничестве

На Ровенщине, 21 и 22 августа пройдет православный велопробег из Корца в Городницкий Свято-Георгиевский мужской монастырь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ровенскую епархию, велопробег с молитвой за мир в Украине приурочен ко дню памяти преподобного Феодора, князя Острожского, и Дню независимости Украины.

Паломничество стартует 21 августа в 08.00 в Корецком Свято-Троицком женском монастыре, где перед его началом будет совершена молитва перед чудотворной иконой Божией Матери «Споручница грешных».

Епархия приглашает к участию всех желающих.