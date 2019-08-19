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На Ровенщине всех желающих приглашают принять участие в велопаломничестве

19.08.2019 / 16:56
На Ровенщине всех желающих приглашают принять участие в велопаломничестве
Велопробег Источник: Центр информации УПЦ
Паломничество стартует 21 августа в 08.00 в Корецком Свято-Троицком женском монастыре

На Ровенщине, 21 и 22 августа пройдет православный велопробег из Корца в Городницкий Свято-Георгиевский мужской монастырь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ровенскую епархию, велопробег с молитвой за мир в Украине приурочен ко дню памяти преподобного Феодора, князя Острожского, и Дню независимости Украины.

Паломничество стартует 21 августа в 08.00 в Корецком Свято-Троицком женском монастыре, где перед его началом будет совершена молитва перед чудотворной иконой Божией Матери «Споручница грешных».

Епархия приглашает к участию всех желающих.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ровенская епархия
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