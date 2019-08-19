В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отметили праздник Преображения Господня

В Киево-Печерской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви отметили праздник Преображения Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в лавре в этот день состоялось 5 Божественных литургий. Литургию в Успенском соборе возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении представителя Православной Церкви в Америке архиепископа Сан-Францисского и Западно-Американского Вениамина, представителей епископата и духовенства.

За Литургией молились о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

В конце богослужения Предстоятель УПЦ освятил плоды нового урожая.