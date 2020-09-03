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В УПЦ рассказали о предназначении человека

03.09.2020 / 16:40
В УПЦ рассказали о предназначении человека
Источник: Центр информации УПЦ
Каждому из нас нужно постараться с достоинством пройти жизненный путь, чтобы достичь главной цели и главного назначения человека - войти в Царствие Божие

Каждому из нас нужно постараться с достоинством пройти жизненный путь, чтобы достичь главной цели и главного назначения человека - войти в Царствие Божие.

Об этом рассказал священнослужитель УПЦ протоиерей Вячеслав Олешко на молодежной встрече в Киево-Печерской Лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Лавры.

«Надо видеть в каждом человеке только хорошее, ведь каждый человек является образом Божиим. Иногда это бывает очень сложно через какие-то неприязненные отношения к человеку, через личные обиды, переживания, но все равно мы должны стараться хорошо относиться к человеку. Если же мы не можем через себя переступить по каким-то причинам, то мы не должны хотя бы желать человеку зла. Нужно помнить об эффекте бумеранга, ведь что посеем, то и пожнем», - сказал отец Вячеслав.

По его словами, каждому из нас нужно постараться с достоинством пройти жизненный путь, чтобы достичь главной цели и главного назначения человека - войти в Царствие Божие!

«И на этом пути у нас есть путеводитель - Святая Церковь. И, к сожалению, только пять процентов людей приходят в Церковь по убеждениям, другие через скорби, трудности, проблемы... И естественно, что в большинстве случаев этих скорбей виноваты сами люди, а не кто со стороны. Человеку свойственно делать из себя идола, а также делать идола из ближнего. Нужно поставить Бога на первое место, и тогда обязательно все будет на своих местах, как сказал много веков назад Блаженный Августин», - заключил священник.

Источник: Inpress.ua
молодежь, киево-печерская лавра, православие, УПЦ
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