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В Элладской Церкви объяснили, что в храме болезни не могут передаваться

03.09.2020 / 16:25
В Элладской Церкви объяснили, что в храме болезни не могут передаваться
Источник: сайт Ромфея
Митрополит Иоиль сослался на таинство Евхаристии, объяснив, что когда происходит преложение Даров, никакая болезнь не может подступить

Митрополит Эдесский Иоиль объяснил, что православные святыни не могут передавать никакие болезни.

Об этом иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Иоиль рассказал во время своей проповеди, сообщает «Romfea».

«В храме здоровье, а не болезни. Вы можете заразиться вирусом снаружи, а не внутри храма», – сказал митрополит.

В своем обращении владыка подчеркнул, что мощи, иконы и облачения святых имеют благодать Божию, поэтому не передают никаких болезней.

Митрополит Иоиль сослался на таинство Евхаристии, объяснив, что когда происходит преложение Даров, никакая болезнь не может подступить.

Источник: Inpress.ua
православие, элладская церковь
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