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В УПЦ рассказали об отличиях Церкви от секты

08.09.2020 / 16:02
В УПЦ рассказали об отличиях Церкви от секты
Источник: Центр информации УПЦ
Вступать в полемику с сектантами следует в духе апостольском, то есть с достоинством, радушием и наставлениям

Говоря о полемике с протестантами, нужно понимать, что они признают некоторые постановления Поместных и Вселенских Соборов, но при этом отрицают авторитет самих отцов и их учения.

Об этом рассказал профессор Киевской духовной академии, известный сектовед и публицист Виктор Михайлович Чернышев на молодежной встрече в Киево-Печерской Лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Лавры.

«Православные всегда должны иметь определенный уровень культуры, владеть элементарным багажом знаний как светских, так и по истории Церкви, при этом помня, что душевное и духовное - это разные измерения. Вот именно второе и вращается в орбите церковной жизни», - отметил Виктор Михайлович.

«Говоря о полемике с протестантами, нужно понимать, что они признают некоторые постановления Поместных и Вселенских Соборов, но при этом отрицают авторитет самих отцов и их учения. Если они признают эти постановления, то должны признавать и авторитет тех, кто их утвердил», - сказал профессор Киевской духовной академиич.

По его словам, вступать в полемику с сектантами следует в духе апостольском, то есть с достоинством, радушием и наставлениям.

«Необходимо помнить, что вы являетесь проповедниками мира, потому что к миру призвал нас Господь, а потому последователям Его не нужно враждебно относиться к кому бы то ни было, даже к сектантам. Во время беседы с ними необходимо сохранять спокойствие, самообладание, беспристрастность, потому что нервозность вредит делу. Высокомерие, насмешки, не убеждают, а, наоборот, вызывают раздражение. Вместе с тем инициативу следует держать в своих руках, главное - стараться, чтобы собеседник не отклонялся от темы диалога», - объясняет Виктор Чернышев.

Он уточнил, что все остальные конфессии пытаются положиться на внешние силы, только в Православии нет постоянных внешних опор.

«Церковь представляет собой небесно-земное общество, в котором верующие таинственным образом благодатно соединяются со Христом. Ее цель - спасение человеческих душ, а задача - нравственное возрождение людей: просвещение, освящение и сведение к Царству Небесному. Основная функция Церкви - соединение человека с Богом, а в Боге общения людей между собой происходит в Евхаристии - в единстве веры и благодати», - подытожил профессор.

Источник: Inpress.ua
молодежь, православие, УПЦ
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