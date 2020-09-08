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Красная зона COVID-19: Франковск откроет школы и садики, несмотря на решение Киева

08.09.2020 / 15:46
С 14 сентября в Ивано-Франковске откроются школы и детские сады, несмотря на отнесение города к "красной" зоне из-за показателей заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Facebook-страница городского головы Руслана Марцинкива

Прямая речь: "С понедельника следующей недели детские сады и школы в городе Ивано-Франковске откроются в любом случае...

Со следующего понедельника, несмотря на решение Киева, наши дети пойдут в детские сады и школы, потому что они имеют право на полноценное обучение".

 Марцинкив надеется, что в четверг власти пересмотрят зонирование и Франковск окажется не в красной зоне, однако школы с 14 сентября в городе откроются в любом случае, потому что есть соответствующее решение городского совета.

Также городской голова сообщил, что сейчас на стационарах во Франковске находится 305 человек, из них - 241 городских жителей.

В реанимации центральной городской клинической больницы находится 11 пациентов, на кислороде - 45, на ИВЛ - 1.

В общем умерли с COVID-19 84 человека из Ивано-Франковска, заболели на COVID-19 3384 человек во Франковской ОТО.

Напомним: 3 сентября государственная комиссия ТЭБ и ЧС утвердили новые зоны эпидемической опасности COVID-19 – с 7 сентября в "красной зоне" будут: города Тернополь, Бережаны, Чертков и 7 районов Тернопольской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш и 2 района Ивано-Франковской области; города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; город Дубно и Костопольский район Ровенской области; Великобурлукский район Харьковской области; город Черновцы и 6 районов Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.

Ранее мэр Ивано-Франковска назвал отнесения города к "красной" зоне политически мотивированным решением и призвал граждан проявить свою позицию.

31 августа Ивано-Франковск продолжил летние каникулы для детей до 11 сентября.

Источник

коронавирус, карантин, Ивано-Франковск
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