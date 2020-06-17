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В Ивано-Франковской области усиливают карантин

17.06.2020 / 14:52
В Ивано-Франковской области снова ужесточат карантинные ограничения – в частности, закроют спортивные залы и фитнес-центры, а также учреждения культуры.

Об этом сообщает Ивано-Франковский городской совет

Дословно: "По итогам внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили:

- Приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.

- Приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

- Разрешить проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв.м".

По данным СНБО, в Ивано-Франковской области за последние сутки зафиксировано 43 случая заболевания коронавирусной болезнью, ни одного летального случая от коронавируса и 7 выздоровлений. За все время пандемии в городе было 1809 подтвержденных случая COVID-19, умер 91 больной человек, выздоровели 1 037.

Источник

коронавирус, карантин, Ивано-Франковск
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