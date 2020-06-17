Рада приняла закон о поддержке культуры и креативных индустрий

Об этом шла речь на заседании парламента 16 июня

Законопроект поддержали 343 народных депутата.

В законе дополняется определения креативного продукта и промышленности. Так, "креативные индустрии - виды экономической деятельности, целью которых является создание добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение".

А "креативный продукт - товары и услуги, созданные/предоставленные по результатам культурного (художественного) и/или креативного выражения и имеют высокую добавленную стоимость".

Предоставляются "гранты институциональной поддержки" для обеспечения стабильной деятельности и развития в условиях действия ограничительных мероприятий, в результате которых отменяются или ограничиваются массовые мероприятия или иным образом ограничивается деятельность в сфере креативных индустрий.

"Гранты институциональной поддержки" предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам всех форм собственности сферы культуры, культурно-познавательного (внутреннего) туризма и лиц, основной вид деятельности которых относится к видам экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии".

Закон предусматривает:

Уменьшение арендной платы для учреждений культуры, которые не могут использоваться из-за карантина, и тому подобное.

Изменения в закон о рекламе, которые предусматривают дополнительные возможности для работы радио.

На период карантина и с 31 декабря 2020 телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, которые используют радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Обеспечивается деятельность Украинского культурного фонда, выполнения возложенных на фонд функций и полномочий в пределах сметы.

Кабинет министров в месячный срок со дня вступления в силу закона должен разработать и утвердить порядок и условия предоставления государственной поддержки кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта.

Также правительство должно утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, которые не являются арендой.

Напомним: проект закона № 3377, который инициировали народные депутаты, парламент принял за основу 13 мая 2020 года.

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно рассмотреть во втором чтении законопроект по поддержке культуры и креативных индустрий.

Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к правительству по возврату из госбюджета в Минкульт перераспределенных на другие нужды 2 миллиардов гривен.

Также он отметил, что по возвращении финансирования Минкульт создаст концепцию того, как должны распределиться средства.

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