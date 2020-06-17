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Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020г

17.06.2020 / 13:50
Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в ходе встречи с замруководителя ОП Игорем Жовквой передал приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году.

"Украинской стороне передано приглашение президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов. В ходе встречи с И.Жовквой для президента Украины В.А. Зеленского и его супруги Елены переданы белорусские вышиванки как ответный подарок от президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко", - сообщается на сайте посольства Беларуси в Украине во вторник, 16 июня.

В направленном по этому случаю послании в адрес президента Украины Лукашенко отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь, и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между беларусами и украинцами".

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подготовка к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в октябре 2020 году в Гродно.

Обсуждались также итоги реализации договоренностей на высшем уровне по результатам встречи президентов Беларуси и Украины в Житомире 4 октября 2019 года.

Источник

посол, Беларусь, Лукашенко, Зеленский
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