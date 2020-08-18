Украина вызвала посла в Беларуси в Киев в знак протеста

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении глав МИД Дмитрия Кулебы.

Кулеба напомнил, что в прошлую пятницу официальный Минск передал задержанных бойцов ЧВК "Вагнера" в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине.

"Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси", - сказал Кулеба.

"Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и для региональной в целом исходят из официальных сообщений о возможном активном привлечении России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях", - добавил он.

Учитывая это, министр принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов.

"Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - отметил министр.

Как известно, 15 августа украинский МИД обнародовал заявление о результатах выборов в Беларуси, в котором призвал оппозицию к компромиссам и избежал слов о непризнании результатов голосования.

Украина, согласно этому документу, знает о недовольстве результатами выборов в Беларуси, но пока решила не давать собственное мнение по этому поводу.

"МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе", - говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.

Реакция МИД появилась после недружественных заявлений и действий Александра Лукашенко. В пятницу он заявил, что против Беларуси началась агрессия, организованная из-за рубежа, в том числе из государств ЕС и Украины, а в субботу сообщил, что хочет "связаться с Путиным" для совместной защиты Беларуси "от агрессии ". Он также позволил передать России 32 задержанных наемника ЧВК "Вагнера", включая воевавших на Донбассе.

Как сообщалось, 27 государств-членов ЕС заявили о непризнании результатов выборов в Беларуси из-за многочисленных системных нарушений и волны насилия, которая началась на улицах Минска после этого.

Была дискуссия о том, что к решению ЕС может присоединиться и Украина.

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