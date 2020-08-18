Войти | Зарегистрироваться
16:45

вторник,
18 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Суд заочно арестовал экс-министра экологии Злочевского

18.08.2020 / 16:15
Бывшему министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом 17 августа сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Буквально перед пресс-конференцией мне прокурор доложил, что суд избрал заочно меру пресечения - содержание под стражей - нашему фигуранту. Это дополнительная информация до объявления в розыск. Поэтому там следствие продолжается и я уверен, что мы это дело закончим в рамках сроков досудебного расследования, поскольку доказательства собраны надлежащим образом", - заявил он.

Как сообщалось, в июле экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому объявили подозрение в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 6 млн долл.

12 июня 2020 года детективы НАБУ задержали группу лиц, которые пытались передать 6 млн долл. взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства по подозрению Злочевского, которое осенью в 2019 году Генеральная прокуратура передала в Национальное бюро по подследственности.

Среди задержанных - первый заместитель начальника ГУ ГНС в г. Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича, и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

Осенью в 2016 году с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании направленного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

10 августа 2020 стало известно, что НАБУ снова объявило Злочевского в розыск. Соответствующая информация обнародована на сайте МВД.

Источник

арест, суд, Злочевский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.