Суд заочно арестовал экс-министра экологии Злочевского

Об этом 17 августа сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Буквально перед пресс-конференцией мне прокурор доложил, что суд избрал заочно меру пресечения - содержание под стражей - нашему фигуранту. Это дополнительная информация до объявления в розыск. Поэтому там следствие продолжается и я уверен, что мы это дело закончим в рамках сроков досудебного расследования, поскольку доказательства собраны надлежащим образом", - заявил он.

Как сообщалось, в июле экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому объявили подозрение в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 6 млн долл.

12 июня 2020 года детективы НАБУ задержали группу лиц, которые пытались передать 6 млн долл. взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства по подозрению Злочевского, которое осенью в 2019 году Генеральная прокуратура передала в Национальное бюро по подследственности.

Среди задержанных - первый заместитель начальника ГУ ГНС в г. Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича, и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении.

Осенью в 2016 году с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании направленного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

10 августа 2020 стало известно, что НАБУ снова объявило Злочевского в розыск. Соответствующая информация обнародована на сайте МВД.

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