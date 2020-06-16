В Киеве налоговика арестовали по "делу Злочевского"

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и избрала меру пресечения первому заместителю Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 84 080 000 гривень. Срок действия меры пресечения - до 10 августа 2020 года включительно ", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте территориальных органов ГНС в Киеве, первым заместителем начальника Главного управления ГНС в г. Киеве является Николай Ильяшенко.

Напомним, детективы НАБУ 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

13 июня руководители НАБУ и САП сообщили, что взятку им предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром экологии Николаем Злочевским. Оно касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного на подконтрольный Курченко "Реал-Банк".

Сообщалось, что по делу о даче взятки задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и двое доверенных лиц Злочевског.

Николай Злочевский выехал из Украины в конце 2014 после того, как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении. В января 2015 года ГПУ объявила его в розыск. Осенью 2016 с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

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