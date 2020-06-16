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В Черногории освободили священников, задержанных после протестных крестных ходов

16.06.2020 / 15:52
В Черногории освободили священников, задержанных после протестных крестных ходов
Сербские священники Источник: Сербская Митрополия
Поблагодарив духовенство и верующих за поддержку, священнослужители подчеркнули, что продолжат борьбу за Церковь и ее святыни, оказавшиеся под угрозой после принятия антицерковного закона

В Черногории задержанные по обвинению в нарушении карантинных мер священнослужители Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви протоиереи Мирчета Шливанчанин, секретарь храма Воскресения Христова в Подгорице, и Желько Чалич из Даниловграда были освобождены судьей.

Как сообщает сайт Сербской митрополии, священникам была назначена мера задержания на 72 часа по «обоснованным подозрениям в нарушении мер здравоохранения» после участия в молитвенных протестах в Подгорице и Даниловограде.

Адвокаты задержанных священников подали апелляции и, согласно решению суда, оба они уже на свободе. Поблагодарив духовенство и верующих за поддержку, священнослужители подчеркнули, что продолжат борьбу за Церковь и ее святыни, оказавшиеся под угрозой после принятия антицерковного закона.

В понедельник МВД Черногории сообщило, что возбудит уголовные дела против еще как минимум пяти организаторов воскресных массовых шествий и молебнов, в связи с действующим в стране ограничением на собрания более 200 человек в общественных местах.

Ранее правительство Черногории объявило страну «зоной, свободной от коронавирусной инфекции», сняли ряд запретительных мер карантина и объявив о начале туристического сезона, оставили в силе запрет на собрания более 200 человек в общественных местах.

 

Источник: Inpress.ua
Черногория
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