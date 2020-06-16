Войти | Зарегистрироваться
16:23

вторник,
16 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кулеба анонсирует ротацию около 30 послов

16.06.2020 / 15:54
Министерство иностранных дел сейчас осуществляет процедуру ротации около 30 руководителей украинских дипломатических представительств за рубежом.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-презентации "100 дней изменений в МИДе" 15 июня.

"У нас в целом есть 82 должности послов и семь руководителей представительств при международных организациях. Сейчас у нас в работе, то есть на отзыв и на назначение, почти 30 человек. Это означает, что кого-то мы отзываем, кого-то "сослали" на назначение", - сказал Кулеба.

Он добавил, что назначение посла очень длительный процесс, поэтому кандидаты на должности находятся на разных его стадиях.

"Но мне тоже не нравится ситуация, когда очень много вакантных должностей послов, поэтому я стараюсь эту ситуацию исправить", - акцентировал министр.

Он также сообщил, что ввел практику планирования ротации на два года вперед, а не на год, как было раньше, чтобы и министерство, и люди могли лучше подготовиться к ней.

Источник

послы, МИД, ротация, Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.