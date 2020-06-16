Кулеба анонсирует ротацию около 30 послов

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-презентации "100 дней изменений в МИДе" 15 июня.

"У нас в целом есть 82 должности послов и семь руководителей представительств при международных организациях. Сейчас у нас в работе, то есть на отзыв и на назначение, почти 30 человек. Это означает, что кого-то мы отзываем, кого-то "сослали" на назначение", - сказал Кулеба.

Он добавил, что назначение посла очень длительный процесс, поэтому кандидаты на должности находятся на разных его стадиях.

"Но мне тоже не нравится ситуация, когда очень много вакантных должностей послов, поэтому я стараюсь эту ситуацию исправить", - акцентировал министр.

Он также сообщил, что ввел практику планирования ротации на два года вперед, а не на год, как было раньше, чтобы и министерство, и люди могли лучше подготовиться к ней.

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