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Глава МИД рассказал, что будет с безвизом после коронавируса

31.03.2020 / 13:19
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.

Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос, что будет с безвизовыми поездками украинцев в Европу, министр ответил: "Будет безвиз".

"Если Шенген будет формально или, по сути, утрачен, я думаю, что это станет непоправимым ударом по ЕС. Но мы будем активно работать с нашими партнерами, чтобы при любом развитии событий полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, а прежде всего - свобода свободного передвижения, сохранились", - сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба также не уверен, что авиаперелеты в мире к концу этого года полноценно возобновятся.

"Как говорят наши мусульманские братья и сестры, "иншалла" (все в руках бога. - ред.). На этот вопрос вам сейчас никто в мире не ответит", - отметил министр.

Источник

МИД, Кулеба, безвиз
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