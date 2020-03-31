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Шмыгаль об увольнении глав Минздрава и Минфина: Страна требует быстрых действий

31.03.2020 / 12:48
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский – профессионалы, способные реализовывать долгосрочные реформы.

В то же время он отметил, что  сейчас страна требует быстрых действий, поэтому правительство и подало постановления об увольнении.

Об этом свидетельствует пост Шмыгаля в Telegram

Прямая речь: "Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Но сейчас страна требует быстрых действий. Именно поэтому было принято решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов".

Шмыгаль добавил, что его Кабмин работает меньше месяца, но вызовы, с которыми он столкнулся "не чувствовало на себе ни одно правительство за последние годы".

По словам премьера, во время режима чрезвычайной ситуации "один день считается за месяц".

Шмыгаль также выразил надежду, что Емец и Уманский и в дальнейшем продолжат помогать его команде.

Напомним: 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и Илью Емца с должности министра охраны здоровья.

Игорь Уманский и Илья Емец стали министрами только 4 марта, когда был назначен новый Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем.

Емцу пришлось сразу бороться с распространением коронавирусной болезни COVID-19, решать насущные проблемы, связанные с пандемией и преодолевать ее последствия. Уманский же предстал перед необходимостью искать финансирование для борьбы с коронавирусом, урезая другие статьи бюджета.

На прошлой неделе стало известно, что Емца и Уманского могут скоро уволить.

29 марта депутаты фракции "Слуга народа" встречались со Степановым, Марченко и Буславец относительно возможных назначений.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец уже подали в отставку. Однако у Емца заявили, что он заявления не писал.

Источник

ВР, Емец, Шмыгаль, Уманский
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