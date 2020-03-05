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Зеленский о Шмыгале: украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное

05.03.2020 / 10:23
Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром и надеется, что его Кабинет министров будет работать "для людей".

Об этом шла речь в выступлении президента в Верховной Раде 4 марта

Прямая речь: "Я действительно считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможно. Я надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров.

За эти годы у нас было очень много правительств: правительство технократов и правительство "казнократов", правительство спасения и правительство "крепких хозяйственников", правительство спасения "крепких хозяйственников" и так далее. Я верю, что у нас наконец-то появится именно правительство для людей.

По предложению фракции "Слуга народа", которая в Верховной Раде 9 созыва имеет право коалиции фракций, вношу на рассмотрение Верховной Рады представление за назначением премьер-министром Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля".

После предложения Зеленского выступил Шмыгаль, а депутаты начали задавать ему вопросы.

Напомним: 3 марта премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, хотя правительство имело иммунитет до конца августа.

В тот же день фракции "Слуга народа" назвали имена будущего премьера и министров, но некоторые из кандидатов уже отказались работать в правительстве во главе с Денисом Шмыгалем.

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Денис Шмыгаль стал министром развития общин и территорий 4 февраля, заменив на этом посту Алену Бабак. Параллельно он был назначен вице-премьер-министром.

Источник 

Кабмин, ВР, Зеленский, Шмыгаль
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