47% украинцев положительно относятся к Зеленскому, 44% - за перезапуск правительства

Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%).

К премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся 8% опрошенных, отрицательно - 33% (в декабре было 12% и 22%), к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову – 21% положительно и 16% отрицательно (было 24% и 11%).

К лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся 16% опрошенных, отрицательно - 36% (в декабре было 22% и 33% соответственно), к лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту Украины Петру Порошенко – 14% положительно и 61% отрицательно (было 13% и 65%).

К лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно - 31% (было 25% и 33%); к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, отрицательно - 45% (было 15% и 46%); к его коллеге Вадиму Рабиновичу положительно относятся 14%, отрицательно - 41% (было 13% и 43%).

Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25% до 40%).

Оценка действий Кабинета министров по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 14 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66%).

Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49% до 70%).

Относительное большинство опрошенных (44%) полагает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета министров, 37% полагают, что правительство во главе с Гончаруком еще предстоит работать.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

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