Войти | Зарегистрироваться
09:58

понедельник,
02 марта
Онлайн
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Для чего Зеленский собирает Верховную Раду вне очереди

02.03.2020 / 09:42
Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду относительно включения дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания, запланированного на 4 марта.

Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата ВР.

"В субботу, 29 февраля, Президент Украины обратился в Верховную Раду Украины в отношении включения дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва, которое созывается в соответствии с распоряжением Председателя Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Так, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов:

1. проект закона об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (№ 3003П);

2. проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (№ 3015П)4;

3. проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины (№ 0025;

4. проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона "О предупреждении коррупции» (второе чтение) (№ 2500Д)

5. о Кабинете министров Украины;

6. о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Напомним, 28 февраля Зеленский направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

В Офисе Президента проинформировали, что глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и относительно Кабинета министров. Кроме того, Президент попросил заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. Подробности в ОП тогда не предоставили.

Разумков созвал внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на 16 часов 4 марта 2020 года.

Источник 

Кабмин, ВР, Зеленский, заседание ВР
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 марта
28 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.