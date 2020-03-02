Для чего Зеленский собирает Верховную Раду вне очереди

Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата ВР.

"В субботу, 29 февраля, Президент Украины обратился в Верховную Раду Украины в отношении включения дополнительных вопросов в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва, которое созывается в соответствии с распоряжением Председателя Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Так, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов:

1. проект закона об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (№ 3003П);

2. проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил), (№ 3015П)4;

3. проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины (№ 0025;

4. проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона "О предупреждении коррупции» (второе чтение) (№ 2500Д)

5. о Кабинете министров Украины;

6. о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Напомним, 28 февраля Зеленский направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

В Офисе Президента проинформировали, что глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и относительно Кабинета министров. Кроме того, Президент попросил заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов. Подробности в ОП тогда не предоставили.

Разумков созвал внеочередное пленарное заседание Верховной Рады на 16 часов 4 марта 2020 года.

Источник