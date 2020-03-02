Ермак обсудил с заместителем главы АП России обмен “всех на всех”

Об этом сообщает Офис Президента в Telegram.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Ермак, в частности, отметил намерение провести следующий трек обмена в марте.

Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате.

В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

Напомним, 9 декабря в Париже Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германии, Президент Российской Федерации и Президент Украины на нормандском саммите, в частности, решили, что стороны будут принимать меры к поощрению Трехсторонней контактной группы способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая международный Комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

23 декабря во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность относительно взаимного освобождения удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогам саммита лидеров стран "нормандского формата" в Париже.

29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области прошел процесс обмена удерживаемых лиц. На подконтрольную Украине территорию 76 вернулись пленников. Четверо находящихся в ОРДЛО людей отказались от обмена.

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