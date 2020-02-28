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Экс-нардеп, который не указал в декларации имущество на несколько миллионов, отделался штрафом

28.02.2020 / 17:21
Бывший нардеп группы "Видродження" Геннадий Бобов не указал в декларации финансовые обязательства на 52 млн и имущество. Он заплатит штраф в размере 51 тысяча гривень.

Об этом сообщают пресс-служба НАБУ, LIGA.net со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между бывшим нардепом Бобовым и прокурором САП.

Бобов признал себя виновным в предоставлении недостоверных сведений в декларациях за 2015-2018 годы и декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как покинуть пост нардепа.

Политик не указал данные о финансовых обязательствах в размере 52 млн гривен, недвижимость за рубежом стоимостью 2,32 млн швейцарских франков и частное предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. грн

ВАКС признал виновным Бобова в недостоверным декларированием и назначил наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн и лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, на 1 год.

Для справки: Геннадий Бобов был нардепом Верховной Рады VII и VIII созывов. Избирался по 196 округу в Черкасской области, был членом Партии регионов. Вышел из партии в 2014 году после расстрелов в центре Киева. В Верховной Раде VIII созыва был членом депутатской грппы "Видродження"

Напомним: декларирование недостоверной информации государственными чиновниками подпадают под ст. 366-1 УК.

Это нарушение карается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности.

Источник

штраф, нардеп, декларирование, Высший антикоррупционный суд, Геннадий Бобов
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