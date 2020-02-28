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Зеленский ввел в действие решение СНБО о государственном оборонном заказе

28.02.2020 / 16:49
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об оборонном заказе на три года.

Соответствующий указ №59/2020 обнародован на сайте главы государства 27 февраля.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы", - говорится в документе.

Контроль за выполнением решения Совета нацбезопасности и обороны, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Предполагается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, СНБО на своем заседании 18 февраля одобрил основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 и 2021, 2022 годы.

Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. В выполнении ГОЗ примут участие 14 государственных заказчиков.

Источник

указ, СНБО, Зеленский, оборонный заказ
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