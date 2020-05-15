Зеленский ввел в действие "санкционное" решение СНБО о российских соцсетях

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», - говорится в указе.

Как отмечается, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел вопрос о продлении запрета российских сайтов.

«По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение относительно применения, отмены и внесения изменений в ограничительных мер (санкций) принято» - отмечалось на странице СНБО в Facebook.

Как указывалось, этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

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