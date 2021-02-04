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В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу - Зеленский на встрече с руководителями ведущих телеканалов

04.02.2021 / 09:01
В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу - Зеленский на встрече с руководителями ведущих телеканалов
Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов, которая была посвящена решению Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении нескольких телеканалов.

"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента 3 февраля.

Президент отметил, что решение о санкциях имеет четкое обоснование в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями.

Как сообщают в ОПУ, "топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, по которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации".

Участники встречи отметили, что введенные санкции являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".

Источник

санкции, СНБО, Зеленский
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