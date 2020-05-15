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Патриарх Кирилл почтил память патриарха, который спас Православную Церковь

15.05.2020 / 20:07
Патриарх Кирилл почтил память патриарха, который спас Православную Церковь
Патриарх Кирилл Источник: Патриархия.ру
Он напомнил, в какие жестокие условия был поставлен Патриарх Сергий во время атеистического периода и гонений, сумев спасти Церковь от уничтожения

 Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по Патриарху Сергию (Страгородскому) по случаю 76-летия со дня его смерти.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Патриарх Сергий сыграл совершенно особую, историческую роль в сохранении нашей Церкви в тяжелейшие 20-е, 30-е и 40-е годы XX столетия. Он столкнулся с вызовом, с которым не сталкивался ни один глава Русской Православной Церкви, - он столкнулся лицом к лицу с властью, которая поставила своей целью уничтожение Церкви», - сказал Патриарх Кирилл перед началом литии.

Он напомнил, в какие жестокие условия был поставлен Патриарх Сергий во время атеистического периода и гонений, сумев спасти Церковь от уничтожения.

«Святейший Сергий не поступился ничем, что имело принципиальное значение для дела спасения, которое призвана совершать Церковь, и его компромисс с властью распространялся на ту сферу, которая для власти считалась важной, но которая не являлась таковой для дела человеческого спасения.

Пройдя по этой тонкой грани, Святейший Патриарх, с одной стороны, защитил Церковь, с другой, сохранил возможность для многих и многих людей, почти лишенных надежды на возрождение Православия, своими глазами увидеть в конце концов это возрождение», - подчеркнул Патриарх.

*** 8 сентября 1943 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви избрал Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси.

 12 сентября в Богоявленском кафедральном соборе  состоялась его интронизация.

15 мая 1944 года Патриарх Сергий преставился ко Господу. Погребен в подклете Никольского (северного) придела Богоявленского кафедрального собора. 

Источник: Inpress.ua
рпц
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