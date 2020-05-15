В Одесской епархии УПЦ изготовили и передали 10 тыс антисептиков для бесплатной раздачи нуждающимся

В Одессе Украинская Православная Церковь передала 10 тыс антисептиков для рук, которые будут благотворительно распространяться в пределах региона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Одесской епархии, антисептики изготовили архиепископ Арцизский Виктор и настоятель Свято-Рождество-Богородичного храма протоиерей Григорий Герасеминюк.

Антибактериальные средства передали председателю епархиального отдела по благотворительности и социальному служению протоиерею Павлу Полещуку.

Как сообщалось ранее, Гуманитарный центр Одесской епархии Украинской Православной Церкви совместно с семьей рестораторов Андрея и Инары Заричанских за месяц доставил медикам и нуждающимся около 25 тысяч ланч-боксов на общую сумму более 1,2 млн гривен.