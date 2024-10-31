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У кремлі бачать «позитивні сигнали» в позиції Трампа щодо війни в Україні, - ЗМІ

11.11.2024 / 10:12
У кремлі заявили, що бачать «позитивні сигнали» в позиції обраного президента США Дональда Трампа щодо війни росії з Україною.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

«Сигнали – позитивні. Трамп під час своєї передвиборної кампанії говорив про те, як він сприймає все через угоди, що він може укласти угоду, яка може привести до миру», – сказав речник кремля дмитро пєсков в інтерв’ю державним російським ЗМІ, опублікованому 10 листопада.

За його словами, Трамп «говорить про мир», а не про конфронтацію, «він не говорить про бажання завдати стратегічної поразки росії, і це вигідно відрізняє його від чинної адміністрації».

Водночас пєсков сказав, що важко передбачити, «якою мірою Трамп буде дотримуватися заяв, зроблених під час кампанії».

За даними ЗМІ, план обраного президента, про який повідомили троє співробітників штабу Трампа, передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років. В обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї, щоб стримати росію від відновлення війни. Офіційно Трамп не підтверджував, що план саме такий.

Президент України Володимир Зеленський заявив 7 листопада, що йому не відомі деталі плану Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни між Україною і росією і що він не обговорював це з ним.

Трамп неодноразово стверджував, що після обрання президентом зможе «упродовж 24 годин» зупинити війну в Україні. І в москві, і в Києві ці слова коментували зі скепсисом.

кремль, Трамп
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