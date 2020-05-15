Обновлен список священников УПЦ, пострадавших от захватов храмов активистами ПЦУ

Обновлен список настоятелей религиозных общин Украинской Православной Церкви, храмы которых захвачены или находятся под угрозой захвата со стороны активистов ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, портал «Православная жизнь» продолжает спецпроект «О гонимых братьях наших помолимся», в ходе которого публикует список имен духовенства для молитвенного поминовения за богослужениями или при совершении домашнего правила.

«Дополнения к списку, уточнения и предложения принимаются на эл. адрес pravlife.imena@gmail.com. В сообщениях просьба указывать: сан, имя и фамилию настоятеля; название храма или религиозной общины, место расположения: населенный пункт, район, область; краткое описание ситуации на приходе», - отметили организаторы.

Скопировать обновленный список можно тут.