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В Черногории освободили из-под стражи епископа и священников Сербской Церкви

16.05.2020 / 12:33
В Черногории освободили из-под стражи епископа и священников Сербской Церкви
Епископ Иоанникий Источник: Центр информации УПЦ
Освобождения епископа ожидали тысячи верующих

В Черногории в ночь с 15 на 16 мая архиерей Сербской Православной Церкви епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий (Мичович) и восемь священников кафедрального собора святого Василия вышли на свободу из заключения.

Священнослужители провели под стражей 72 часа, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Черногорско-Приморской митрополии СПЦ.

Выйдя из полицейского участка, епископ Иоанникий поблагодарил верующих, собравшихся у здания суда, за поддержку и любовь, призвав всех к миру и взаимному уважению. Один из задержанных священнослужителей, Слободан Йокич, после допроса вернулся в больницу.

Освобождения епископа ожидали тысячи верующих. Люди встретили освобожденного владыку ликованием и скандированием «Не отдадим святыни», поддерживая протест против антицерковного Закона о свободе вероисповедания.

«Несмотря на то, что я не понимаю некоторых действий властей и не могу согласиться с ними, должен сказать, что полицейские в участке, где мы были заключены, были более, чем корректны», –рассказал епископ Иоанникий.

Он подчеркнул, что нужно быть готовыми к длительной борьбе за веру.

«Мы будем бороться и за свободу веры, и за свободу и честь всякого человека, за честь и достоинство каждого гражданина, каждой личности вне зависимости от того, кем он себя считает и к какой партии принадлежит. Нам всем нужна свобода и нужен порядок в нашей стране!» – сказал он.

Как сообщалось, 12 мая полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и клириков СПЦ за участие в празднованиях и крестном ходе в честь святого Василия Острожского в период карантина.

Источник: Inpress.ua
Черногория, СПЦ, Епископ Иоанникий
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