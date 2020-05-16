На Буковине собирают помощь священнику, у которого сгорел дом

На Буковине собирают помощь священнику Украинской Православной Церкви, у которого сгорел дом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, помощь необходима иерею Виталию Мерчуку, у которого после пожара без крыши над головой осталась семья и двое маленьких детей.

«В семье священника Виталия Мерчука, проживающего в селе Великий Кучуров, случилось горе - сгорел дом. Нужна помощь. На данный момент нужны цемент, арматура, доски, чтобы сделать армопояс и перекрытия», - сообщили на странице епархии в Facebook.

Реквизиты для оказания помощи семье священника.

Карта «Ощадбанк» - 5167 4901 3756 3855 (Мерчук Мария Дмитриевна, жена священника).