Войти | Зарегистрироваться
13:40

суббота,
16 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине собирают помощь священнику, у которого сгорел дом

16.05.2020 / 12:53
На Буковине собирают помощь священнику, у которого сгорел дом
Буковина Источник: Центр информации УПЦ
На Буковине собирают помощь священнику-погорельцу

На Буковине собирают помощь священнику Украинской Православной Церкви, у которого сгорел дом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, помощь необходима иерею Виталию Мерчуку, у которого после пожара без крыши над головой осталась семья и двое маленьких детей.

«В семье священника Виталия Мерчука, проживающего в селе Великий Кучуров, случилось горе - сгорел дом. Нужна помощь. На данный момент нужны цемент, арматура, доски, чтобы сделать армопояс и перекрытия», - сообщили на странице епархии в Facebook.

Реквизиты для оказания помощи семье священника.
Карта «Ощадбанк» - 5167 4901 3756 3855 (Мерчук Мария Дмитриевна, жена священника).

 

Источник: Inpress.ua
пожар, церковь, Буковина, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 мая
15 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.