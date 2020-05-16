Луцкий суд стал на сторону священника, которому выбили окна активисты ПЦУ

Луцкий суд отказал в закрытии уголовного производства по делу священника УПЦ, которому выбили окна сторонники ПЦУ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Волынской епархии, 13 мая Луцкий горрайонный суд рассмотрел дело протоиерея Владимира Мелеся на постановление следователя о закрытии уголовного производства, и стал на сторону священника.

«В ночь на 23 сентября 2019 представители ПЦУ пришли в дом местного священника протоиерея Владимира Мелеся и начали угрожать его семье. На помощь священнику начали сходиться люди, которые остались верными Христовой Церкви, после чего представители общины ПЦУ покинули здание. Но запугивания и угрозы продолжились ночью. В 03:25 в доме отца Владимира, который также является домовым храмом религиозной общины УПЦ села Садов, были выбиты два окна. В дом священника полетели металлические предметы», - рассказали в Волынской епархии.

Как сообщают в епархии, следователь пытался закрыть данное дело, не разобравшись и не опросив в полной мере свидетелей. Однако Луцкий суд стал на сторону священника УПЦ и отменил закрытые уголовного производства.

«Владимир Мелесь просил у суда отменить постановление о закрытии уголовного производства и направить материалы уголовного производства на продолжение досудебного расследования. Изучив все материалы дела и жалобы, суд установил, что следователь принял преждевременное решение о закрытии уголовного производства. Из материалов уголовного производства усматривается, что никакие следственные действия в этом производстве не проводились», - пояснили в епархии.