Над Нью-Йорком состоялся воздушный крестных ход с Курско-Коренной иконой Богородицы

Над Нью-Йорком состоялся воздушный крестных ход Русской Зарубежной Церкви.

Епископ Манхэттенский Николай совершил над Нью-Йорком молебен с акафистом Пресвятой Богородице и воздушный крестный ход с чудотворной Курско-Коренной иконой Божией Матери «Знамение». Молитвенный облет состоялся 13 мая, в праздник Преполовения Пятидесятницы, по просьбам многочисленных православных верующих, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт РПЦЗ.

Самолет со святыней пролетел вокруг Манхэттена, над районами и пригородами Большого Нью-Йорка и графствами Лонг-Айленда.

По окончании воздушного крестного хода епископ выразил надежду, что Богородица поможет жителям мегаполиса в непростое время эпидемии коронавируса.

Как отмечают в РПЦЗ, 12 мая состоялось телефонное совещание Архиерейского Синода РПЦЗ, на котором было принято решение о временном приостановлении поездок в епархии с чудотворной Курско-Коренной иконой. Это обусловлено эпидемиологической ситуацией и продолжающимися карантинными ограничениями.

В настоящее время святыня постоянно пребывает в Синодальной резиденции Первоиерарха РПЦЗ в Нью-Йорке. Перед образом ежедневно возносятся молитвы о врачах, медработниках, болящих и о скорейшем избавлении от губительного поветрия.