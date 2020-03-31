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На Буковине община УПЦ захваченного храма в Михайловке завершает строительство новой церкви

31.03.2020 / 14:35
На Буковине община УПЦ захваченного храма в Михайловке завершает строительство новой церкви
Буковина Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий освятил накупольные кресты

Община в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Украинской Православной Церкви села Михайловка Глыбокского района Черновицкой области, у которой сторонники ПЦУ отобрали храм, завершает строительство новой церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епрахии в фейсбук, 29 марта митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий уже освятил накупольные кресты в новом храме.

В связи с карантином в стране освящение крестов проходило без большого скопления народа, и на нем присутствовало всего несколько прихожан.

После освящения крестов митрополит Мелетий подарил приходу копию иконы Божьей Матери «Красноильская».
«Слава Богу, верующие с их настоятелем протоиереем Виталием Черским движутся к завершению строительства. Пусть Милостивый Господь и впредь укрепляет их силы на дальнейшие труды», - рассказали в епархии.

Своего храма община Михайловки лишилась в феврале прошлого года, когда сторонники ПЦУ провели собрание территориальной общины и проголосовали за переход в новую Церковь. После этого верующих УПЦ просто выгнали из их храма. На первое время община приспособила для молитвы временное помещение в сельском доме, а уже летом начала подготовку к строительству новой церкви.

Закладка камня под новый храм состоялась в августе, а в октябре уже было завершено строительство фундамента. Стены из деревянного сруба возвели всего за 11 дней.

На сегодня строительство нового деревянного храма уже практически завершено, и верующие села Михайловка надеются, что уже к концу месяца смогут проводить богослужения в своей новой церкви.

Источник: Inpress.ua
церковь, Буковина, УПЦ
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