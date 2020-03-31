Войти | Зарегистрироваться
15:04

вторник,
31 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священники РПЦ по просьбе больных коронавирусом будут приходить к ним в больницу или на дом

31.03.2020 / 14:21
Священники РПЦ по просьбе больных коронавирусом будут приходить к ним в больницу или на дом
Правмир Источник: Интерфакс
По словам пресс-секретаря, священники будут дежурить круглосуточно

В синодальном Отделе по благотворительности Русской Православной Церкви сформированы группы священников, которые готовы в любое время по просьбе больных коронавирусом прийти к ним в больницу или на дом.

Об этом сказал пресс-секретарь отдела Василий Рулинский, сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря, священники будут дежурить круглосуточно. Накануне глава синодального отдела епископ Пантелеимон провел для них инструктаж по мерам предосторожности для защиты от инфекции, священники получили наборы средств индивидуальной защиты. Кроме того, епископ пообщался с волонтерами, помощниками больничных священников, также готовых реагировать на вызовы о помощи.

«Ситуация сегодня крайне серьезная. Предпринимая все меры предосторожности, мы должны быть готовы помочь ближнему, исполнить свой пастырский долг. Священники всегда были с народом в войну и в другие бедствия. Важно понять, как правильно действовать именно сейчас, чтобы все, кто хотел бы приступить к таинствам, могли это сделать», - отметил епископ.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.